Gaston Lagaffe revient le 21 octobre avec « Des boum et des paf », tiré à un million d’exemplaires

Trois ans après la polémique qui avait entouré Le Retour de Lagaffe, les éditions Dupuis remettent le couvert. Des boum et des paf, 23e album du célèbre gaffeur, paraîtra le 21 octobre 2026. Le dessinateur québécois Delaf — Marc Delafontaine de son vrai nom — reprend les crayons, mais cette fois épaulé au scénario par Lewis Trondheim, cofondateur de L’Association et créateur des séries Donjon et Lapinot, figure unanimement respectée dans le monde de la bande dessinée. L’ouvrage est annoncé avec un tirage d’un million d’exemplaires, témoignage de la confiance de l’éditeur après le carton inattendu de 2023.

Un succès commercial malgré la controverse, une filiation assumée

Le premier album sans Franquin avait soulevé une vague de critiques : André Franquin, mort en 1997, avait exprimé de son vivant son refus que Gaston survive sous le crayon d’un autre. Sa fille Isabelle Franquin avait tenté d’en bloquer la parution avant de céder face à une décision arbitrale, évoquant « la volonté non équivoque » de son père. Lasse, et reconnaissant la grande fidélité de l’album à l’œuvre originale, elle avait finalement laissé faire. Résultat : un demi-million d’exemplaires écoulés en trois mois, malgré — ou grâce à — la controverse. Pour ce nouvel opus, Trondheim confie dans le communiqué Dupuis avoir écrit 75 gags, dans lesquels lui et Delaf ont « pioché pour construire Des boum et des paf ». « Gamin, j’ai lu et relu Gaston mille fois », ajoute-t-il. Delaf, lui, résume sa ligne directrice avec clarté : « Mon objectif n’est pas d’imiter Franquin à la perfection. J’en serais bien incapable. La ligne que je me fixe, c’est de rester dans son esprit. » Les premières pages de l’album sont parues cette semaine dans le Journal de Spirou, et un stand Gaston était présent au Festival du Livre de Paris au Grand Palais.