Le Crunch Creator : 40 000 spectateurs attendus à Bordeaux pour un France-Angleterre version créateurs de contenu

Après le GP Explorer de Squeezie ou la Pétanque Explorer de Mcfly et Carlito, les créateurs de contenu s’emparent cette fois du rugby. Le samedi 23 mai 2026, le Stade Atlantique de Bordeaux Métropole accueillera la première édition du Crunch Creator, un événement imaginé par Diego Sarthou, alias Djayson Karavane, figure montante de l’humour et de la culture rugby sur les réseaux, suivi par 1,1 million de personnes sur Instagram. Le principe : une équipe de France composée d’influenceurs et de légendes du ballon ovale affronte une sélection anglaise dans un format inédit, diffusé en direct sur Twitch et sur Canal+.

32 créateurs, 8 anciennes gloires, un format taillé pour le spectacle

Sur la pelouse, dix joueurs par équipe s’affronteront lors de trois mi-temps de vingt minutes, un format volontairement court et accessible, pensé pour maximiser le rythme et l’intensité. Au total, 32 créateurs de contenu et 8 anciennes gloires internationales, quatre dans chaque camp, sont attendus. Côté français, des noms comme Lebouseuh, Ivan Bédé, Paul Dena, Nogodi, Rivenzi ou Étienne Moustache, et l’humoriste Artus. L’encadrement de la sélection tricolore a été confié à Thierry Dusautoir, ancien capitaine du XV de France et aujourd’hui consultant pour Canal+, épaulé par Cédric Heymans et Laurent Ferrères, entraîneur du rugby à 7 de l’UBB. En face, les Anglais sont emmenés par le créateur Archie Curzon. Les participants auront bénéficié au total de cinq séances d’entraînement, certains se préparant en parallèle dans des clubs professionnels. « On essaye de mettre le paquet pour que ce soit comme une finale du Top 14 », résume Brice Beignon, cofondateur de l’agence d’influence Ambission, qui chapeaute l’événement.

Un village dès 18h, quelques places encore disponibles

Au-delà du coup d’envoi à 21h, le Crunch Creator s’annonce comme une journée entière. Dès 18h, un village d’animations ouvrira ses portes sur le parvis du stade, suivi de surprises pendant les mi-temps et d’un final présenté comme spectaculaire. Les billets sont proposés entre 20 et 60 euros, avec des offres VIP. À ce jour, quelques centaines de places restent disponibles. Le compte officiel du Top 14 a déjà apporté son soutien en republiant l’affiche sur ses réseaux sociaux, signe que l’événement dépasse largement la seule sphère des influenceurs.