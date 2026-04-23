Des Bulles dans la Ville : le festival BD d’Antony plonge dans les mondes imaginaires le 30 mai

Pour sa 22e édition, le festival de bande dessinée Des Bulles dans la Ville investit l’Espace Vasarely à Antony (Hauts-de-Seine) le samedi 30 mai 2026 à partir de 14h. Organisé par la ville, ce rendez-vous annuel des amateurs de neuvième art choisit cette année les mondes imaginaires comme fil conducteur, déclinés à travers des ateliers, des concerts dessinés, des rencontres d’auteurs et la remise des prix du concours BD. L’entrée est entièrement gratuite, à l’exception de certains ateliers qui nécessitent une inscription préalable.

Un avant-programme dès le 27 mai, une journée principale dense le 30

Les festivités débutent en amont, le mercredi 27 mai, avec deux événements distincts. Au Cinéma Le Select à 14h, une projection du film d’animation Petit Vampire de Joann Sfar, dans lequel le bédéaste adapte sa propre œuvre en un conte mêlant humour, poésie et créatures fantastiques — sera suivie d’un atelier dessin en accès libre. À 15h, la médiathèque Arthur Rimbaud proposera un atelier BD numérique sur le thème de la magie via l’application BDnF, à partir de 8 ans, sur inscription au 01 40 96 68 38. Le 30 mai, le programme de l’Espace Vasarely s’articule autour de plusieurs temps forts : une fresque participative collective intitulée Les îles flottantes, animée par Nathanaël Mikles, à laquelle chacun peut contribuer librement tout l’après-midi ; un atelier de création de planche BD sur le thème des sorcières conduit par la scénariste Judith Peignen, dès 9 ans, sur inscription au 01 40 96 17 17 ; et l’exposition des planches soumises au concours annuel, avec cette nouveauté : un Prix du public, décerné par vote des visiteurs.

Concerts dessinés, dédicaces et remise des prix en soirée

Deux concerts dessinés jalonnent la journée. De 16h à 17h, Fantaisies improvisées réunit le guitariste Frédéric Loiseau, le contrebassiste Gary Brunton et la dessinatrice Émilie Gleason dans une improvisation jazz en direct. À 18h, Talli, fille de la lune voit le mangaka Sourya dessiner en temps réel sur les sonorités de Valentin K (chanteur percussionniste) et Stéphanie Keutat (harpiste). Tout au long de l’après-midi, une dizaine d’auteurs seront présents pour des séances de dédicaces : Mathieu Burniat, Léna Canaud, Karim Friha, Émilie Gleason, Marie Millotte, Geoffroy Monde, Dorothée de Monfreid, Judith Peignen, Sourya Sihachakr et VanRah. La journée se clôture à 19h15 avec la remise des prix du concours BD, suivie d’un pot organisé en présence du club d’œnologie Les Amis de Dionysos.