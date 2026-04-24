Bordeaux Métropole : Thomas Cazenave élu président avec l’appui des socialistes

Le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, a été élu vendredi à la présidence de Bordeaux Métropole, marquant un tournant politique dans la gouvernance de l’agglomération, désormais fondée sur une alliance entre macronistes et socialistes.

Lors de son premier discours, l’élu a insisté sur « la responsabilité » qui lui incombe et sur les nombreux défis à relever pour ce territoire de plus de 850.000 habitants. La présidente sortante, Christine Bost (PS), a salué cette transition et soutenu un projet commun de mandature élaboré en amont de l’élection.

Le nouveau président revendique une « majorité de projet » plutôt qu’une simple cogestion, avec un exécutif composé de 18 vice-présidents issus de son camp. En contrepartie, les élus socialistes pourraient obtenir des délégations si le programme est validé par leur groupe.

Cette recomposition politique s’inscrit dans une tendance nationale où des alliances transpartisanes émergent dans plusieurs grandes métropoles. À Bordeaux, elle met fin à une gouvernance dominée depuis 2020 par une coalition entre socialistes et écologistes, ces derniers ayant choisi de rester dans l’opposition.

Enfin, cette nouvelle étape s’accompagne du retrait de l’ancien maire écologiste Pierre Hurmic, qui a annoncé sa démission du conseil municipal et, de fait, de la métropole.