États-Unis : une famille de nouveau détenue par l’ICE deux jours après une décision de justice

Une famille égyptienne a été de nouveau placée en détention par les services d’immigration américains, moins de 48 heures après qu’un tribunal avait ordonné sa libération, selon ses avocats.

La famille, dont les cinq enfants sont âgés de 5 à 18 ans, avait déjà passé plus de dix mois en détention sous la responsabilité de ICE avant d’être libérée cette semaine à la suite d’une décision judiciaire.

Selon les avocats, cette nouvelle arrestation soulève des interrogations sur le respect des décisions de justice par les autorités fédérales. Les circonstances exactes de cette remise en détention n’ont pas été immédiatement précisées.

La famille avait initialement été arrêtée en juin dernier dans le cadre d’une affaire liée à des soupçons visant un membre de leur entourage, ce qui avait conduit à leur maintien prolongé en détention.

Cette affaire relance le débat sur les pratiques de détention des services d’immigration aux États-Unis, notamment concernant les familles et les mineurs.

Les défenseurs des droits humains dénoncent régulièrement des conditions de détention et des procédures jugées excessives, tandis que les autorités mettent en avant des impératifs de sécurité nationale.

L’évolution de cette situation pourrait donner lieu à de nouvelles procédures judiciaires, alors que les avocats de la famille contestent déjà cette nouvelle mesure de détention.