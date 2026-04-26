Donald Trump : la fusillade s’est déroulée dans le même hôtel que l’attentat contre Ronald Reagan en 1981

Le hasard du lieu donne à l’événement une portée hautement symbolique. La fusillade survenue lors du dîner de Donald Trump avec des correspondants de la Maison Blanche s’est déroulée au Washington Hilton, le même hôtel devant lequel Ronald Reagan avait été visé par une tentative d’assassinat le 30 mars 1981. Quarante-cinq ans plus tard, ce bâtiment emblématique de Washington se retrouve à nouveau associé à une scène de panique autour d’un président américain.

Donald Trump évacué après des tirs

Donald Trump, présent au dîner avec Melania Trump et plusieurs responsables politiques, a été rapidement mis en sécurité après des tirs près du dispositif de protection de l’hôtel. Un homme armé aurait tenté de s’approcher de la zone où se tenait l’événement avant d’être maîtrisé par les services de sécurité. Donald Trump n’a pas été blessé.

Le souvenir immédiat de l’attentat contre Reagan

Le parallèle avec Ronald Reagan s’est imposé immédiatement. Le 30 mars 1981, le président américain sortait du Washington Hilton après un discours lorsqu’un homme, John Hinckley Jr., avait ouvert le feu à très courte distance. Reagan avait été touché par balle, tout comme plusieurs personnes autour de lui, dont son porte-parole James Brady et des membres de la sécurité.

Même hôtel, autre époque, nouvelle alerte

Les deux événements ne sont pas identiques, mais le décor est le même. En 1981, Ronald Reagan avait été directement visé à la sortie de l’hôtel. Cette fois, Donald Trump a été évacué par précaution après des tirs lors d’un événement officiel très sécurisé. Cette coïncidence ravive toutefois la mémoire d’un lieu déjà inscrit dans l’histoire des violences politiques aux États-Unis.

Un dîner mondain transformé en scène de panique

Le dîner des correspondants de la Maison Blanche devait réunir journalistes, responsables politiques et personnalités autour d’un rendez-vous traditionnel de la vie politique américaine. Mais la soirée a brusquement basculé lorsque les tirs ont été entendus. Des invités se sont mis à l’abri, tandis que les agents du Secret Service sécurisaient la salle et organisaient l’évacuation des personnalités présentes.

Un suspect interpellé, une enquête toujours en cours

Le suspect, identifié par les médias américains comme Cole Tomas Allen, 31 ans, originaire de Californie, a été arrêté après l’intervention des forces de l’ordre. Les enquêteurs cherchent encore à déterminer ses motivations exactes et à comprendre comment il a pu s’approcher d’un événement aussi sensible. Les autorités privilégient pour l’instant l’hypothèse d’un acte isolé, tout en poursuivant les investigations.

Le Washington Hilton, symbole troublant

Au-delà de la fusillade elle-même, c’est donc le lieu qui frappe les esprits. Le Washington Hilton n’est pas seulement l’hôtel où Donald Trump a été évacué après des tirs : c’est aussi celui où Ronald Reagan avait été blessé lors d’un attentat qui avait marqué l’Amérique. Une coïncidence historique qui donne à cet épisode une résonance particulière…