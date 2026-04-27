Brésil : un ouvrier meurt lors des préparatifs du concert de Shakira à Rio

Un ouvrier est décédé après un grave accident survenu lors du montage de la scène du concert de Shakira à Rio de Janeiro, ont annoncé les autorités locales.

Selon les secours, la victime a été grièvement blessée après s’être retrouvée coincée dans un système de levage, subissant d’importantes blessures par écrasement aux membres inférieurs. Malgré l’intervention des équipes d’urgence, l’ouvrier n’a pas survécu.

Le concert doit se tenir sur la célèbre plage de Copacabana, où des événements gratuits attirent régulièrement des foules massives et des touristes du monde entier.

Ce spectacle s’inscrit dans une série de grands concerts organisés dans la ville, connus pour rassembler des centaines de milliers, voire des millions de spectateurs.

Les circonstances exactes de l’accident restent à éclaircir, et une enquête devrait être ouverte pour déterminer les responsabilités.

Ce drame met en lumière les risques liés aux installations techniques de grande ampleur, en particulier lors d’événements de cette envergure.