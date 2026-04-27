Iran–États-Unis : Trump ouvre la porte au dialogue, Téhéran exige des concessions

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran pouvait « téléphoner » s’il souhaitait engager des discussions pour mettre fin au conflit en cours, tout en réaffirmant que Téhéran ne devait en aucun cas se doter de l’arme nucléaire.

« S’ils veulent parler, ils peuvent venir nous voir ou nous appeler », a-t-il affirmé lors d’une interview sur Fox News, soulignant que les conditions américaines restaient inchangées, notamment l’interdiction pour l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire.

Du côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi a poursuivi ses efforts diplomatiques en multipliant les déplacements entre le Pakistan et Oman, deux pays jouant un rôle de médiation, avant de se rendre en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine.

Téhéran maintient toutefois ses exigences, conditionnant toute reprise des négociations à la levée du blocus imposé à ses ports, un point de blocage majeur dans les discussions.

Les espoirs de relance du dialogue ont été affaiblis après l’annulation par Washington d’une visite diplomatique prévue à Islamabad, illustrant les tensions persistantes entre les deux parties.

Sur les marchés, l’impasse diplomatique a eu des répercussions immédiates : les prix du pétrole ont augmenté et les marchés financiers ont réagi avec prudence, reflet des inquiétudes liées à la stabilité de la région.

Malgré une ouverture affichée de part et d’autre, les divergences restent profondes, laissant planer le doute sur une issue rapide au conflit.