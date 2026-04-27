Colombie : la gauche favorite pour conserver le pouvoir, Cepeda en tête des sondages

La coalition de gauche au pouvoir en Colombie apparaît bien positionnée pour remporter la prochaine élection présidentielle, avec Iván Cepeda en tête des intentions de vote, selon un sondage publié récemment.

Le candidat du parti Pacto Histórico recueille 44,3 % de soutien et serait en mesure de s’imposer au second tour prévu en juin, quel que soit son adversaire issu d’une droite fragmentée.

Cette dynamique pourrait permettre de prolonger le programme politique du président sortant Gustavo Petro, premier chef d’État de gauche de l’histoire récente du pays.

Face à Cepeda, l’opposition reste divisée entre plusieurs figures, dont l’homme d’affaires Abelardo De La Espriella et la responsable politique Paloma Valencia, qui recueillent respectivement un peu plus de 20 % et près de 20 % des intentions de vote.

Cette dispersion des voix à droite pourrait jouer en faveur du candidat de gauche, en réduisant les chances d’une alternance politique.

Le scrutin à venir s’annonce néanmoins déterminant pour l’avenir du pays, dans un contexte de fortes attentes sociales et économiques, ainsi que de débats sur la poursuite des réformes engagées ces dernières années.