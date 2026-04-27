Suisse : ouverture du procès pour blanchiment visant Gulnara Karimova et la banque Lombard Odier

Le procès pour blanchiment d’argent impliquant Gulnara Karimova et la banque privée Lombard Odier s’est ouvert devant le Tribunal pénal fédéral en Suisse, dans une affaire remontant à plus de vingt ans.

Fille de l’ancien président ouzbek Islam Karimov, Gulnara Karimova est accusée d’avoir perçu des pots-de-vin et d’avoir dirigé une organisation criminelle surnommée « The Office », qui aurait transféré des centaines de millions de dollars vers des comptes suisses entre 2005 et 2013.

La banque Lombard Odier, basée à Genève, ainsi qu’un ancien de ses employés, sont soupçonnés d’avoir contribué à dissimuler ces fonds issus d’activités présumées illicites.

Actuellement emprisonnée en Ouzbékistan, Gulnara Karimova conteste les accusations, tout comme la banque suisse, qui évoque de possibles défaillances organisationnelles en matière de lutte contre le blanchiment, sans reconnaître d’actes criminels.

Ce procès est suivi de près, car il met en lumière les enjeux liés à la transparence financière et au rôle des institutions bancaires dans la prévention du blanchiment d’argent à l’échelle internationale.

L’affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur la réputation du secteur bancaire suisse, régulièrement scruté pour sa gestion des flux financiers internationaux.