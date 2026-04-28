Santé mentale : un nouvel espace de pair-aidance lancé à Narbonne le 26 mai par Charlotte Chaleil

À Narbonne, Charlotte Chaleil lance « La Safe Place », un nouvel espace dédié à la santé mentale, à l’expression de soi et à la pair-aidance. Porté par l’autrice et patiente experte en addictologie, ce projet se veut accessible, bienveillant et non médicalisé, afin d’offrir une alternative aux dispositifs classiques et répondre aux besoins croissants d’écoute et de soutien.

À l’origine de cette initiative, un constat préoccupant : de nombreuses personnes, en particulier les jeunes, peinent à trouver des lieux où elles peuvent exprimer librement leurs émotions sans crainte de jugement. Entre isolement, difficultés d’accès aux soins et manque de structures intermédiaires, le mal-être reste souvent silencieux. « La Safe Place » ambitionne ainsi de combler ce vide en proposant un cadre sécurisant et ouvert.

L’objectif de cet espace est clair : favoriser un accès précoce à l’accompagnement, rompre l’isolement et permettre à chacun de déposer son vécu. Sans se substituer aux suivis thérapeutiques, le lieu s’inscrit dans une démarche complémentaire, agissant comme un premier point d’appui pour celles et ceux qui en ressentent le besoin.

Pour cela, elle mise sur une approche plurielle fondée sur l’écoute active et des outils variés. « La Safe Place » proposera des groupes de parole, un accompagnement individuel ainsi que des ateliers de médiation artistique, comme l’écriture ou la création. La pair-aidance, au cœur du projet, permettra également de favoriser le partage d’expériences entre personnes ayant traversé des situations similaires.

Forte de son expérience en addictologie, l’autrice s’inscrit dans une démarche de partenariat entre patients et professionnels. Cette approche vise à valoriser le vécu, créer du lien et proposer des formes d’accompagnement plus humaines et adaptées aux réalités de chacun.

L’ouverture officielle de « La Safe Place » est fixée au 26 mai, avec deux journées de découverte ouvertes à tous. L’initiative entend également s’inscrire dans un réseau local en développant des collaborations avec les acteurs du secteur sanitaire, médico-social et éducatif.