«On te vire comme un chien» : Laurence Boccolini dénonce un «manque d’humanité» chez France Télévisions

Laurence Boccolini s’est exprimée sans détour sur son expérience au sein de France Télévisions. Invitée du podcast Bangerz, l’animatrice a livré un témoignage particulièrement dur, pointant du doigt une ambiance interne qu’elle décrit comme douloureuse et marquée par un profond manque de considération humaine.

Des valeurs affichées loin de la réalité

Connue pour son franc-parler, Laurence Boccolini n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer son passage dans le groupe public. Selon elle, derrière les discours affichés autour de valeurs comme la parité, la sororité ou l’égalité, la réalité vécue par certains salariés et collaborateurs serait bien plus difficile : « Il y a un manque d’humanité dans cette maison. Ce qui me dérangeait beaucoup, c’est que c’était une maison qui se gargarisait de la parité, de la sororité, de l’égalité… Et après, on te vire comme un chien, puis on te demande d’accepter ce qu’on va te proposer parce que tu n’as pas le choix. Ça m’a beaucoup choquée, et je ne suis pas la seule, je ne suis pas un cas isolé. Beaucoup de gens, dans cette maison, sont en grande souffrance. »

Un malaise plus large pointé du doigt

Ces propos très directs traduisent un profond malaise. L’animatrice dénonce non seulement la manière dont elle dit avoir été traitée, mais évoque aussi une souffrance plus large au sein de France Télévisions. En affirmant ne pas être « un cas isolé », Laurence Boccolini laisse entendre que d’autres personnes auraient vécu des situations similaires. Auront-elles le courage de prendre à leur tour la parole ? Rien n’est moins sûr…