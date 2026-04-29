Affaibli, Jean-Marie Bigard réapparaît en vidéo pour la première fois depuis son AVC

Jean-Marie Bigard a donné de ses nouvelles dans une vidéo diffusée hier soir sur W9, dans l’émission Tout beau, tout neuf. Il s’agit de la première apparition vidéo de l’humoriste et de son épouse, Lola Marois, depuis son AVC, le mois dernier.

Dans cette vidéo adressée à Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard apparaît visiblement affaibli. Le comédien semble encore marqué par son hospitalisation, mais affiche aussi une réelle volonté de se battre et de retrouver rapidement la forme.

Jean-Marie Bigard hospitalisé depuis le 31 mars

L’humoriste était hospitalisé depuis le 31 mars dernier après une chute survenue à son domicile. Cette chute aurait été consécutive à un AVC. Jean-Marie Bigard souffre également de plusieurs problèmes de santé, notamment de diabète et de polyarthrite, des pathologies qui fragilisent son état général.

Son absence et les premières informations autour de son hospitalisation avaient rapidement suscité l’inquiétude de ses fans. Beaucoup attendaient des nouvelles plus précises de l’humoriste, dont l’état de santé faisait l’objet de nombreuses interrogations depuis plusieurs jours.

Lola Marois avait rassuré les fans sur le plateau de TBT9

Face aux inquiétudes, Lola Marois avait déjà pris la parole sur le plateau de TBT9 pour donner des nouvelles de son mari. L’épouse de Jean-Marie Bigard s’était voulue rassurante, tout en évoquant les circonstances de sa chute : “Il se remet très bien. Il avait chuté à la maison, une perte de connaissance liée peut être à un diabète mal géré, ou à un micro petit accident cardio-vasculaire.”

Cette déclaration avait permis d’apaiser une partie des inquiétudes, même si l’état de santé de l’humoriste restait surveillé de près.

Une photo souriante publiée avant la vidéo

Avant cette vidéo diffusée hier soir dans Tout beau, tout neuf, Jean-Marie Bigard avait déjà fait un premier signe à ses abonnés sur Instagram. L’humoriste avait mis en ligne une photo de lui avec un grand sourire, une image qui se voulait rassurante après plusieurs semaines difficiles.

Cette publication, suivie de son apparition vidéo avec Lola Marois, montre que Jean-Marie Bigard poursuit sa convalescence. S’il apparaît encore fatigué, l’humoriste semble déterminé à reprendre des forces et à revenir progressivement auprès de son public.