Entrevue Politique

Le Conseil d’État valide la dissolution de la Jeune Garde

30 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La plus haute juridiction administrative rejette le recours du mouvement antifasciste dissous après la mort de Quentin Deranque à Lyon.

Le Conseil d'État valide la dissolution de la Jeune Garde
Le Conseil d'État valide la dissolution de la Jeune Garde

Le Conseil d’État a confirmé la dissolution de la Jeune Garde, organisation antifasciste d’extrême gauche visée par un décret gouvernemental initié par Bruno Retailleau, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur. La décision intervient après le rejet du recours déposé par le mouvement contre cette mesure administrative. Cette dissolution fait suite à la mort de Quentin Deranque, militant d’extrême droite tué en février dernier à Lyon lors d’affrontements qui ont secoué la ville.

Une décision après le drame de Lyon

L’organisation était accusée d’avoir participé à des violences politiques dans un contexte de tensions croissantes entre militants des deux bords. Le drame de février, qui avait provoqué une vive émotion, avait conduit le gouvernement à prendre des mesures fermes contre plusieurs groupuscules jugés violents. La Jeune Garde contestait cette décision, estimant qu’elle portait atteinte à la liberté d’association et reposait sur des accusations infondées.

Un tournant dans la lutte contre les groupes radicaux

Cette validation par le Conseil d’État marque un tournant dans la politique gouvernementale face aux groupes radicaux. La juridiction administrative a donc considéré que les éléments du dossier justifiaient la mesure de dissolution. Le mouvement antifasciste ne pourra plus exercer d’activités sous cette dénomination sur le territoire français.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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