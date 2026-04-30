Polémique à Meyzieu: l’hommage à Imane Khelif suspendu au lycée Arnaud-Beltrame

À Meyzieu, l’inauguration d’une salle du lycée Arnaud-Beltrame en hommage à la boxeuse algérienne Imane Khelif a été repoussée. La décision définitive doit être tranchée le 23 juin. Cette salle devait porter le nom de la championne olympique, figure sportive internationale devenue aussi un symbole de détermination et de résilience. Mais l’initiative, prévue au sein de l’établissement, a été suspendue après l’intervention de responsables politiques régionaux.

Une décision bloquée par la Région

Le dossier a pris une tournure politique après la réaction du vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Meunier. Celui-ci a indiqué sur X avoir « fait le nécessaire pour que cette opération soit immédiatement bloquée ». La Région, compétente pour les lycées, dispose d’un rôle central dans ce type de décision. Son intervention a donc entraîné le report de l’inauguration, le temps qu’un arbitrage soit rendu. À ce stade, il ne s’agit pas d’une annulation définitive, mais d’une suspension. La suite dépendra de la décision attendue le 23 juin.

Imane Khelif, un nom devenu hautement polémique

Le choix d’Imane Khelif comme figure d’hommage dépasse désormais le cadre scolaire. La boxeuse algérienne, championne olympique, est devenue une personnalité connue bien au-delà du ring. Son parcours sportif est salué par de nombreux soutiens, qui voient en elle un exemple de courage, de persévérance et de réussite. Mais son nom reste aussi associé à des polémiques internationales autour de sa participation aux compétitions féminines.

La polémique vient notamment de tests d’éligibilité réalisés sous l’autorité de l’IBA, qui ont conduit à la disqualification d’Imane Khelif en 2023. L’IBA a affirmé qu’elle n’avait pas satisfait aux critères requis pour boxer chez les femmes, en parlant de tests distincts d’un simple contrôle de testostérone. Certains responsables et médias ont ensuite évoqué des résultats chromosomiques de type XY, ce qui a nourri l’accusation selon laquelle elle serait “un homme”. Le CIO a contesté la méthode et la décision de l’IBA, jugeant la procédure arbitraire, et a autorisé Imane Khelif à concourir aux JO de Paris 2024.

Mais la polémique autour d’Imane Khelif a été relancée au printemps 2025, lorsque la nouvelle fédération internationale World Boxing a annoncé l’instauration de tests PCR obligatoires pour déterminer le sexe biologique des boxeurs avant toute inscription en compétition. Dans ce cadre, la boxeuse algérienne ne pouvait pas participer à l’Eindhoven Box Cup sans se soumettre à ce test. Quelques jours plus tard, la publication d’éléments présentés comme issus d’analyses réalisées en 2023 à New Delhi a ravivé les accusations à son encontre : ces résultats évoquaient un « caryotype masculin », interprétée comme la preuve qu’elle serait biologiquement un homme. Ce nouveau rapport a provoqué une vague de commentaires et d’attaques visant l’athlète, au point que World Boxing a ensuite présenté ses excuses pour l’avoir nommément citée dans sa communication, reconnaissant avoir contribué à relancer le harcèlement dont elle faisait l’objet.

En février 2026, Imane Khelif a reconnu être porteuse du gène SRY, généralement associé au chromosome Y, et avoir suivi un traitement hormonal destiné à abaisser son taux de testostérone avant les JO de Paris 2024, tout en réaffirmant son identité féminine et en précisant qu’elle ne se considère pas comme une femme transgenre.