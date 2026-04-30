L’Iran menace de frapper les positions américaines en cas de nouvelles attaques

L’Iran a averti qu’il mènerait des représailles « longues et douloureuses » contre les forces américaines si Washington décidait de reprendre ses frappes, dans un contexte de tensions extrêmes autour du détroit d’Ormuz.

Deux mois après le début du conflit impliquant les États-Unis et Israël contre l’Iran, cette voie maritime stratégique reste en grande partie paralysée. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz, demeure au cœur des préoccupations internationales.

Téhéran a réaffirmé son contrôle sur cette zone clé, compliquant les efforts américains pour constituer une coalition internationale destinée à rétablir la liberté de navigation. Washington multiplie les pressions diplomatiques sur ses alliés pour qu’ils participent à cette initiative sécuritaire.

Parallèlement, l’armée américaine prépare différentes options qui doivent être présentées au président Donald Trump, alors que les négociations pour mettre fin au conflit restent dans l’impasse.

La fermeture prolongée du détroit a déjà provoqué une forte hausse des prix de l’énergie, atteignant des niveaux inédits depuis plusieurs années, et fait craindre un impact durable sur l’économie mondiale.

Dans ce contexte, le risque d’une escalade militaire reste élevé, chaque camp affichant une posture ferme qui réduit les perspectives de désescalade à court terme.