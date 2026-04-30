Le Royaume-Uni renforce sa législation face aux menaces d’États étrangers après des attaques à Londres

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait introduire une nouvelle législation visant à mieux lutter contre les menaces dites « d’État », après une série d’attaques au couteau à Londres visant des hommes juifs.

Ces mesures interviennent dans un contexte de préoccupations croissantes des services de sécurité britanniques, qui estiment que certains États étrangers utiliseraient des groupes criminels ou des individus comme mandataires pour mener des actions hostiles sur le territoire du Royaume-Uni.

Les autorités évoquent notamment des pays comme l’Iran, mais aussi la Russie et la Chine, accusés de recourir à des réseaux indirects pour exercer des pressions ou mener des opérations d’influence et de sabotage.

Le nouveau projet de loi vise à faciliter les poursuites contre les personnes agissant pour le compte de puissances étrangères, en les traitant de manière comparable aux agents d’espionnage. L’objectif affiché est de combler les failles juridiques actuelles et de permettre une réponse plus rapide et plus ferme.

Cette annonce intervient après une attaque à l’arme blanche dans le quartier de Golders Green, où deux hommes juifs ont été poignardés, dans ce qui est considéré comme un nouvel épisode d’une série d’incidents antisémites au Royaume-Uni. Le gouvernement a également promis des financements supplémentaires pour renforcer la protection des communautés vulnérables.

Les autorités soulignent par ailleurs une hausse préoccupante des actes antisémites dans le pays, ce qui alimente la pression politique pour durcir l’arsenal juridique en matière de sécurité intérieure et de lutte contre l’ingérence étrangère.