Ukraine : nouvelles règles de rotation pour les soldats en première ligne

Le commandement militaire ukrainien a annoncé l’instauration d’une limite de deux mois pour les soldats déployés en première ligne, suivie d’une rotation obligatoire d’au moins un mois, afin de mieux gérer la pression sur des forces armées sous forte tension après plus de cinq ans de guerre.

Cette décision a été prise par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, dans un contexte marqué par des conditions de combat particulièrement éprouvantes et des effectifs insuffisants sur certaines portions du front.

Selon l’armée, les unités engagées en positions avancées restent parfois exposées pendant de longues périodes, ce qui entraîne fatigue extrême, usure psychologique et difficultés opérationnelles. Le nouveau dispositif vise donc à limiter la durée d’exposition continue au combat.

Le commandement ukrainien souligne également l’évolution du champ de bataille, notamment l’usage massif des drones, qui a profondément modifié les conditions logistiques et la notion même de ligne de front. Certaines zones sont désormais décrites comme des « zones de destruction » où les déplacements et le ravitaillement sont fortement contraints.

Cette réforme intervient alors que des critiques avaient émergé au sein de l’opinion publique concernant les conditions de vie des soldats et la gestion des rotations sur le terrain. Elle est présentée comme une mesure destinée à préserver la capacité de combat à long terme de l’armée ukrainienne face à l’armée russe.