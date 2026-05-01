La Russie maintient sa présence militaire au Mali malgré l’offensive des insurgés

Le Kremlin a affirmé que ses forces resteraient déployées au Mali pour soutenir les autorités militaires, alors que le pays fait face à une intensification des attaques menées par des groupes insurgés liés à Al-Qaïda.

Selon Moscou, cette présence vise à aider le gouvernement malien à reprendre le contrôle du territoire après une série d’assauts coordonnés qui ont fortement déstabilisé le pays. Des insurgés, associés à une branche ouest-africaine d’Al-Qaïda et à des groupes séparatistes touaregs, ont revendiqué la prise de positions stratégiques, notamment une base militaire à Hombori.

Ces violences ont marqué un tournant avec la mort du ministre malien de la Défense, Sadio Camara, et ont contraint certaines entreprises russes à se retirer de zones jugées trop dangereuses. La situation sécuritaire s’est ainsi nettement détériorée, alimentant les craintes d’un affaiblissement du pouvoir central.

Les autorités maliennes, issues de la junte au pouvoir depuis les coups d’État de 2020 et 2021, s’appuient largement sur le soutien russe après le retrait des forces françaises et onusiennes. Toutefois, les récents revers mettent en lumière les limites de cette coopération face à des groupes armés de plus en plus organisés.

Des analystes estiment que ces insurgés pourraient étendre leurs opérations au-delà des frontières du Mali, accentuant l’instabilité dans l’ensemble de la région sahélienne. Malgré ce contexte, Moscou semble déterminé à maintenir son engagement, considérant le Mali comme un point clé de son influence en Afrique.