À Gaza, une infestation de rats aggrave la crise sanitaire dans les camps de déplacés

Dans la bande de Gaza, déjà ravagée par des mois de guerre, les camps de tentes accueillant des centaines de milliers de déplacés sont désormais confrontés à une prolifération massive de rats et de parasites, accentuant une situation humanitaire critique.

Selon des témoignages recueillis sur place, des rongeurs s’introduisent dans les abris de fortune, mordant parfois les enfants pendant leur sommeil et détruisant les rares biens encore détenus par les familles. Cette infestation s’inscrit dans un contexte de dégradation extrême des conditions de vie, marqué par la promiscuité, le manque d’hygiène et l’effondrement des infrastructures.

Les autorités sanitaires signalent déjà environ 17 000 cas d’infections liées aux rongeurs et aux parasites depuis le début de l’année. Le système d’assainissement, largement détruit par le conflit, ne permet plus de contenir la propagation de maladies.

La majorité des plus de deux millions d’habitants de Gaza ont été déplacés, beaucoup vivant dans des tentes improvisées ou dans les décombres de bâtiments détruits. L’accès limité à l’eau potable, aux soins médicaux et à l’aide humanitaire complique encore la situation.

Au-delà des risques sanitaires, cette crise affecte profondément le quotidien des habitants. Certains témoignent de pertes matérielles importantes, comme des vêtements ou objets personnels détruits par les rats, symboles d’une précarité extrême dans un environnement déjà marqué par les bombardements et les pénuries.

Face à cette situation, les organisations humanitaires alertent sur l’urgence d’améliorer les conditions sanitaires et d’augmenter l’aide, afin d’éviter une aggravation de la crise de santé publique dans l’enclave.