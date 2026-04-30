Elon Musk confronté à un interrogatoire tendu dans son procès contre OpenAI

Elon Musk a été soumis à un contre-interrogatoire particulièrement tendu devant un tribunal d’Oakland, en Californie, dans le cadre de son procès contre OpenAI, une affaire qui pourrait avoir des répercussions majeures sur l’avenir de l’entreprise à l’origine de ChatGPT.

Au cœur du litige : la transformation d’OpenAI, initialement fondée comme organisation à but non lucratif, en une structure partiellement commerciale. Musk, cofondateur de l’organisation, accuse ses dirigeants, dont Sam Altman et Greg Brockman, d’avoir trahi la mission initiale en privilégiant la recherche de profits au détriment de la sécurité de l’intelligence artificielle.

Lors de l’audience, les avocats d’OpenAI ont cherché à démontrer que Musk était au courant des discussions internes concernant cette évolution vers un modèle à but lucratif. L’entrepreneur a contesté certaines affirmations, donnant lieu à des échanges vifs avec la partie adverse.

OpenAI affirme de son côté que Musk agit avant tout par intérêt personnel, cherchant à reprendre le contrôle de l’organisation et à renforcer sa propre entreprise d’intelligence artificielle. L’entreprise soutient également que Musk n’a pas toujours fait de la sécurité de l’IA une priorité lorsqu’il était impliqué dans ses activités.

Le procès met en lumière les tensions profondes autour du développement de l’intelligence artificielle, entre impératifs commerciaux, enjeux de gouvernance et préoccupations liées à la sécurité. Son issue pourrait redéfinir l’équilibre entre innovation technologique et responsabilité dans un secteur en pleine expansion.