Le maire de New York appelle à la restitution du diamant Koh-i-Noor lors de la visite du roi Charles

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a encouragé le roi Charles III à envisager la restitution du diamant Koh-i-Noor à l’Inde, relançant un débat historique sur le patrimoine colonial britannique.

Ces déclarations ont été faites en marge de la visite officielle du monarque britannique aux États-Unis, au cours de laquelle il a notamment participé à une cérémonie commémorative en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001 à New York.

Interrogé lors d’une conférence de presse, Mamdani a indiqué que, s’il avait l’occasion de s’entretenir directement avec le roi, il lui demanderait de restituer ce diamant emblématique, aujourd’hui conservé dans les joyaux de la Couronne britannique. Le Koh-i-Noor, dont l’origine remonte à plusieurs siècles en Inde, est depuis longtemps au centre de revendications de restitution formulées par plusieurs pays.

Le sujet reste hautement symbolique et sensible, car il touche à la fois à l’histoire coloniale de l’Empire britannique et aux débats contemporains sur la restitution des biens culturels acquis durant cette période.

La visite du roi Charles intervient dans un contexte diplomatique chargé, où les questions de mémoire historique et de relations internationales continuent d’alimenter les discussions entre dirigeants occidentaux et pays anciennement colonisés.