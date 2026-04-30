Tensions Royaume-Uni–Russie : Londres expulse un diplomate en représailles

Le Royaume-Uni a expulsé un diplomate russe en réponse à une mesure similaire prise par Moscou le mois dernier, dans un nouvel épisode de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué que cette décision intervient après l’expulsion d’un fonctionnaire de l’ambassade britannique à Moscou, accusé par les autorités russes d’espionnage économique. Londres rejette ces accusations, qu’il juge infondées et relevant d’une campagne d’intimidation.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que le Royaume-Uni condamnait fermement le traitement réservé à son personnel diplomatique et qu’il ne tolérerait aucune forme de harcèlement ou de pression visant ses représentants à l’étranger.

Le diplomate russe concerné par la mesure britannique n’a pas été identifié publiquement. L’ambassadeur de Russie à Londres a été convoqué au Foreign Office pour être informé de la décision de révocation de son accréditation.

Les autorités britanniques ont averti que toute nouvelle action de Moscou pourrait entraîner une réponse « ferme et proportionnée », laissant entendre que les tensions diplomatiques pourraient encore s’aggraver.

Cet échange d’expulsions s’inscrit dans un contexte de relations déjà très dégradées entre Londres et Moscou depuis plusieurs années, marqué par des accusations récurrentes d’espionnage et de cyberactivités.