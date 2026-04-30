Londres : des incendies criminels visant des biens liés à Keir Starmer attribués à un mystérieux commanditaire

Trois hommes liés à l’Ukraine auraient commis plusieurs incendies criminels visant des propriétés associées au Premier ministre britannique Keir Starmer, selon les déclarations du parquet lors d’une audience devant l’Old Bailey.

Les faits se seraient déroulés sur une période de cinq jours en mai dernier, durant laquelle la police a été appelée à intervenir sur plusieurs sites : une maison dans le nord de Londres liée à Starmer, une autre propriété où il aurait résidé auparavant, ainsi qu’un véhicule appartenant au dirigeant britannique.

Le principal accusé, un homme de 22 ans identifié comme Roman Lavrynovych, est soupçonné d’avoir orchestré l’ensemble des incendies. Selon le parquet, il aurait agi sur ordre d’un individu utilisant le pseudonyme « El Money », qui aurait proposé une rémunération en échange de ces actes.

Les autorités judiciaires n’ont pas établi publiquement l’identité de ce commanditaire présumé, et les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer ses motivations et d’éventuels liens plus larges.

Le procureur a souligné devant le jury que la question de l’identité de « El Money » et de ses intentions ne faisait pas partie des éléments à trancher à ce stade du procès, qui se concentre sur la responsabilité des accusés directs.

L’affaire suscite une attention particulière au Royaume-Uni en raison de la personnalité visée et du caractère potentiellement coordonné des attaques.