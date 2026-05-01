Pont du 1er mai, routes sous tension: Bison Futé voit rouge en Île-de-France

Un jour férié qui tombe bien, une envie d’air frais et voilà la France qui se met en route. Pour le pont du 1er mai, Bison Futé anticipe une circulation difficile sur une bonne partie du territoire, avec un cocktail bien connu des automobilistes: départs concentrés, sorties de métropoles au ralenti et derniers mouvements de la zone C, qui marque la fin des vacances de printemps.

Jeudi 30 avril s’annonce comme la journée la plus chargée. Dans le sens des départs, l’ensemble du pays est classé orange, tandis que l’Île-de-France bascule en rouge, synonyme de circulation « très difficile ». Les ralentissements attendus se concentrent autour des grands axes vers le quart Nord-Est, la côte atlantique, le pourtour méditerranéen et l’Auvergne-Rhône-Alpes, avec des points de friction annoncés sur l’A1, la N12, la N165, l’A7, l’A51 et l’A75.

Dans le sens des retours ce même jeudi, Bison Futé classe aussi la France en orange. Les difficultés visées concernent les axes du quart Nord-Est, les routes d’accès au littoral méditerranéen et les itinéraires d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec une vigilance particulière sur l’A10, où la saturation guette dès que les flux se télescopent. En région parisienne, l’A10, l’A6 et l’A13 devraient rester très sollicitées jusqu’en début de soirée, ces heures où l’on se dit qu’on aurait dû partir plus tôt, ou plus tard.

Le grand embouteillage annoncé

Vendredi 1er mai, le thermomètre redescend. Bison Futé n’annonce pas de perturbations majeures, ni dans le sens des départs ni dans celui des retours, une parenthèse presque rare sur ce type de week-end prolongé. Le calme, ici, tient souvent à peu de chose: un calendrier qui étale les flux, une partie des vacanciers déjà sur place et des trajets qui s’éparpillent.

Samedi 2 mai, l’Île-de-France repasse en orange pour les retours. Le service public d’information routière recommande de traverser ou de rejoindre la région « avant 14h ou après 22h », une consigne simple mais qui ressemble à une négociation avec le réel, tant les contraintes familiales et les réservations dictent souvent l’heure du départ.

Dimanche 3 mai, les départs devraient rester globalement fluides, mais les retours se compliquent dans le quart nord-ouest, classé orange, avec des difficultés attendues l’après-midi et en soirée sur l’A1, l’A13, la N165, l’A11, l’A81, l’A10 et l’A71. En Île-de-France, la densité doit monter dès la fin de matinée sur l’A10 et l’A6 et s’étirer tard, l’A13 pouvant aussi se charger à partir du milieu d’après-midi, comme si le week-end, lui, refusait de se terminer proprement.