À Châteauroux, un cycliste meurt après une altercation et une fuite en voiture

Jeudi, vers 17 heures, la circulation ordinaire de Châteauroux a basculé en quelques secondes. Après une altercation entre un cycliste et un automobiliste, l’homme à vélo a trouvé la mort, selon plusieurs sources concordantes. Une fin brutale, au cœur de l’après-midi, sous les yeux d’une ville qui ne s’attend pas à voir la route se transformer en scène de violence.

Selon le procureur de Châteauroux, David Marcat, l’origine serait une « altercation verbale ». Puis la situation se serait emballée: la victime se serait agrippée au capot du véhicule et aurait été traînée sur plusieurs mètres avant d’être violemment projetée sur le bas-côté. Dans sa trajectoire, la voiture a aussi percuté un véhicule en stationnement. Le conducteur, lui, a pris la fuite après l’accrochage initial, d’après une source policière.

Une scène fulgurante, une enquête pour comprendre

Les secours sont intervenus rapidement. Trop tard. Le cycliste est décédé des suites de ses blessures, laissant derrière lui une question simple et glaçante: comment une dispute, même vive, peut-elle se terminer par un homme traîné sur la chaussée comme un objet dont on veut se débarrasser. L’enquête devra reconstituer précisément le déroulé, minute par minute, et établir les circonstances exactes de la fuite.

L’automobiliste, âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue pour « violences avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner », a indiqué le procureur. Déjà connu des autorités pour de récentes infractions routières, il encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. La qualification retenue dit quelque chose de la gravité des faits tout en laissant à la justice le temps de trancher, sans bruit inutile.

Reste, dans l’attente des conclusions, le malaise d’une cohabitation sur la route qui se tend, parfois pour rien, parfois pour un mot de trop. Une voiture qui s’enfuit, un vélo qui ne rentre pas, et une ville qui compte ses témoins. À Châteauroux comme ailleurs, cette affaire remettra forcément sur la table la question des comportements au volant, ceux qui dérapent et ceux qu’on finit par banaliser, jusqu’au jour où ils ne pardonnent plus.