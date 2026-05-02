Trump en Floride pour son premier déplacement public depuis une tentative d’attentat déjouée dans un contexte politique tendu

Le président américain Donald Trump se rend vendredi en Floride pour son premier événement public depuis une tentative d’assassinat déjouée, selon des informations rapportées par Reuters. Ce déplacement intervient dans un climat politique tendu, marqué par une surveillance renforcée de sa sécurité et une pression croissante sur son administration.

Il doit participer à un événement à The Villages, une vaste communauté de retraités connue pour ses sympathies républicaines. À cette occasion, il devrait mettre en avant de nouvelles mesures fiscales en faveur des personnes âgées, ainsi que des ajustements visant à améliorer l’accès aux services de la sécurité sociale.

Cette sortie publique est particulièrement scrutée après l’attentat déjoué dont le président a été la cible, un épisode qui a relancé les interrogations sur les dispositifs de protection entourant les dirigeants américains. Donald Trump a, de son côté, exprimé sa confiance envers les services de sécurité chargés de sa protection.

Le déplacement intervient également dans un contexte politique délicat pour le président, dont la popularité connaît un recul notable. Selon un sondage Reuters/Ipsos, plus de six électeurs sur dix désapprouvent son action, tandis que son taux d’approbation s’établit à 34 %, un niveau comparable à celui observé à la fin de son premier mandat.

Cette baisse d’adhésion s’inscrit dans un climat économique difficile, marqué par des préoccupations persistantes liées à l’inflation et au pouvoir d’achat, qui alimentent le mécontentement d’une partie de l’électorat américain.

À l’approche des élections de mi-mandat de novembre, les candidats républicains font face à des défis politiques importants. La visite de Donald Trump en Floride est ainsi perçue comme un test à la fois de son influence politique et de sa capacité à mobiliser son électorat dans un contexte de fragilisation de son soutien populaire.