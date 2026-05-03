— Ligue 1 : Lens accroché à Nice, le PSG tout près du titre

Le RC Lens a conceédé un nul frustrant à Nice, samedi soir, lors de la 32e journée de Ligue 1. Accrochés 1-1 à l’Allianz Riviera, les Sang et Or ont manqué une occasion en or de se rapprocher du PSG dans la course au titre.

Un peu plus tôt, Paris, la tête à sa demi-finale retour de Ligue des champions mercredi à Munich, avait lui aussi été tenu en échec par Lorient au Parc des Princes. Mais Lens n’a pas profité de ce faux pas. À trois matches de la fin du championnat, le PSG conserve six points d’avance en tête du classement.

Une première période verrouillée

La première période est intense mais longtemps fermée. Lens prend le contrôle du ballon et tente d’imposer son rythme, mais ne parvient pas à faire exploser le bloc niçois. Les Sang et Or cherchent les décalages, multiplient les phases de possession, mais manquent de précision dans les derniers mètres.

Odsonne Édouard se procure l’une des meilleures situations lensoises dès les premières minutes, sans réussir à concrétiser. Nice, de son côté, ne se contente pas de défendre. Les Aiglons répondent par Melvin Bard et Juma Bah, qui mettent à leur tour la défense artésienne sous pression.

À la pause, le 0-0 reflète une première période disputée, sérieuse, mais encore trop imprécise offensivement.

Saint-Maximin allume l’espoir lensois

Le match bascule à l’heure de jeu. Sur une belle ouverture d’Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin prend la profondeur et ajuste sa finition pour donner l’avantage à Lens.

Les Sang et Or mènent 1-0 et pensent alors tenir le résultat idéal. À cet instant, Lens revient virtuellement à quatre points du PSG. Le suspense semble pouvoir renaître dans la course au titre. Les Lensois gèrent leur avance, mais restent sous la menace d’une équipe niçoise qui refuse de lâcher.

L’expulsion qui change tout

La fin de match tourne brutalement. À la 81e minute, Saud Abdulhamid est exclu après une intervention fautive. Lens se retrouve à dix et Nice sent immédiatement que le coup est jouable.

Quelques minutes plus tard, les Aiglons frappent. Sur le coup franc qui suit, le ballon est mal repoussé, Ali Abdi surgit et égalise à la 84e minute. Nice revient à 1-1 et fait exploser l’Allianz Riviera. Lens, lui, voit s’envoler deux points précieux.

Nice arrache un point, Lens nourrit des regrets

Ce nul fait davantage les affaires de Nice que de Lens. Les Aiglons arrachent un point important dans la lutte pour le maintien. Lens, en revanche, repart avec de gros regrets. Les Sang et Or avaient l’occasion de profiter du faux pas parisien face à Lorient. Ils ne la saisissent pas. Au classement, le PSG conserve six points d’avance sur Lens à trois matches de la fin, et se rapproche plus que jamais d’un nouveau titre.