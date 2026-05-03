Flottille pour Gaza interceptée : un tribunal israélien prolonge la détention de deux militants étrangers

Un tribunal israélien a ordonné la prolongation de la détention de deux militants arrêtés à bord d’une flottille à destination de Gaza, interceptée par les forces israéliennes en mer. La décision, rendue dimanche, prévoit un maintien en détention pour deux jours supplémentaires, selon leur avocat.

Les deux hommes concernés sont Saif Abu Keshek, de nationalité espagnole, et Thiago Avila, ressortissant brésilien. Ils avaient été arrêtés mercredi soir après l’interception de leur embarcation dans les eaux internationales, à proximité de la Grèce, avant d’être transférés en Israël.

L’audience s’est tenue devant un tribunal de première instance dans la ville d’Ashkelon, dans le sud du pays. Les deux militants faisaient partie d’un groupe engagé dans une initiative visant à rejoindre la bande de Gaza par voie maritime, dans un contexte de tensions persistantes autour du territoire palestinien.

Selon les informations communiquées, plus d’une centaine d’autres militants pro-palestiniens présents à bord des bateaux ont, quant à eux, été conduits vers l’île grecque de Crète après l’interception de la flottille. Les circonstances exactes de l’opération en mer n’ont pas été détaillées par les autorités dans l’immédiat.

Les initiatives de ce type, souvent organisées pour dénoncer le blocus imposé à Gaza, donnent régulièrement lieu à des interventions des forces israéliennes, qui considèrent ces opérations comme des tentatives de violation des restrictions en vigueur.

La prolongation de la détention de ces deux militants étrangers intervient dans un climat régional toujours marqué par de fortes tensions, alors que les actions militantes internationales autour de la question de Gaza continuent de susciter des réactions contrastées sur la scène diplomatique.