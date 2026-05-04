Tensions diplomatiques : le président taïwanais défie Pékin lors d’une visite surprise en Eswatini

Le président taïwanais Lai Ching-te a adopté un ton ferme dès le début de sa visite surprise en Eswatini, affirmant que Taïwan a pleinement le droit de s’engager sur la scène internationale. Cette déclaration intervient alors que la Chine a vivement réagi à ce déplacement, allant jusqu’à qualifier le dirigeant de « rat » s’étant « faufilé » dans le pays africain.

À son arrivée, Lai Ching-te s’est adressé au roi d’Eswatini, l’un des rares États à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Il a insisté sur le fait qu’aucun pays ne devrait être empêché de participer aux affaires internationales, réaffirmant ainsi la position de Taipei face aux pressions croissantes de Pékin.

Le gouvernement taïwanais affirme que la Chine a tenté d’empêcher ce déplacement, notamment après l’annulation d’un précédent voyage attribuée à des pressions chinoises. Cette visite revêt donc une dimension symbolique forte, illustrant la volonté de Taïwan de maintenir et renforcer ses liens diplomatiques malgré les obstacles.

Pékin considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et rejette toute relation officielle entre l’île et d’autres États. Les autorités chinoises exigent régulièrement que les pays rompent leurs liens avec Taipei, une position que le gouvernement taïwanais conteste fermement.

Les propos virulents de la Chine à l’encontre de Lai Ching-te témoignent de la sensibilité extrême entourant les initiatives diplomatiques de Taïwan. Chaque déplacement du président est scruté et souvent dénoncé par Pékin comme une atteinte à sa souveraineté revendiquée.

Dans ce contexte, la visite en Eswatini souligne une nouvelle fois les tensions persistantes entre la Chine et Taïwan, alors que l’île démocratique cherche à préserver sa place sur la scène internationale face à l’isolement diplomatique imposé par Pékin.