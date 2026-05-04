Rudy Giuliani hospitalisé dans un état critique : l’ancien maire de New York sous surveillance médicale

L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a été hospitalisé et se trouve dans un état « critique mais stable », selon une déclaration de son porte-parole dimanche. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur la nature de son état de santé ni sur les raisons de son admission.

Le porte-parole, Ted Goodman, a indiqué que les informations médicales restaient limitées à ce stade et n’a pas communiqué sur la durée prévue de l’hospitalisation. L’évolution de son état demeure donc incertaine.

Figure politique américaine de premier plan, Rudy Giuliani est notamment connu pour avoir dirigé New York de 1994 à 2001, période durant laquelle il a acquis une visibilité nationale, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001.

Ces dernières années, il s’est également retrouvé au centre de plusieurs procédures judiciaires liées à son rôle dans les affaires politiques entourant l’ancien président Donald Trump, ce qui a contribué à maintenir son nom dans l’actualité américaine.

Au moment de son hospitalisation, Giuliani était encore impliqué dans des procédures judiciaires en cours, notamment liées à des accusations concernant la manipulation de documents électoraux en Géorgie.

Son état de santé suscite désormais de nombreuses réactions dans la classe politique américaine, alors que ses proches et ses équipes médicales suivent de près son évolution.