Séoul transforme la fatigue en spectacle : un concours de sieste pour une jeunesse en manque de sommeil

Dans un parc au bord du fleuve Han, à Séoul, des centaines de jeunes Sud-Coréens se sont réunis samedi pour participer à un événement pour le moins inhabituel : un concours de sieste. Organisée par la municipalité, cette initiative vise à sensibiliser à la fatigue chronique qui touche une grande partie de la population du pays.

Sous un soleil printanier légèrement voilé, les participants ont été invités à simplement… dormir. L’événement, lancé à 15h00 heure locale, imposait toutefois quelques règles originales : venir dans une tenue inspirée de contes de fées, comme une « belle au bois dormant » ou un prince, arriver fatigué et l’estomac plein.

Cette troisième édition du concours de sieste s’inscrit dans une démarche plus large du gouvernement métropolitain de Séoul, qui cherche à attirer l’attention sur les effets du surmenage dans une société connue pour son rythme de vie intense. Entre les études exigeantes, les emplois précaires et les journées prolongées, le manque de sommeil est devenu un problème largement répandu.

Dans une ville réputée pour ses centres commerciaux ouverts 24 heures sur 24 et sa culture de la performance, l’image de dizaines de personnes allongées sur l’herbe pour dormir contraste fortement avec le quotidien habituel. L’ambiance, pourtant détendue, reflétait une réalité plus profonde : celle d’une jeunesse épuisée.

Parmi les participants, Park Jun-seok, étudiant de 20 ans, s’est distingué en apparaissant vêtu des habits traditionnels royaux de la dynastie Joseon. Il explique dormir seulement trois à quatre heures par nuit, compensant par de courtes siestes dans la journée. « Je suis ici pour montrer mes talents de dormeur et pour démontrer exactement comment dort un roi », a-t-il déclaré.

Au-delà de son aspect insolite, cet événement met en lumière un enjeu de santé publique de plus en plus discuté en Corée du Sud : l’impact du manque de sommeil sur la santé physique et mentale, dans une société où la productivité reste une norme dominante.