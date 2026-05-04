Grève dans les laboratoires d’analyses, la colère monte derrière les blouses blanches

Ce lundi, une journée de grève est annoncée dans les laboratoires de biologie médicale, à l’appel des organisations syndicales représentatives du secteur. Le signal est clair. Sur France Inter, la CGT dit s’attendre à une mobilisation nourrie par des conditions de travail qui se sont abîmées depuis la crise sanitaire, quand les tests Covid ont fait tourner les machines à plein régime. « Les travailleurs n’en peuvent plus », a lancé Murielle Morand, de la FNIC CGT, évoquant une organisation chamboulée avec de longues amplitudes, des plannings jugés intenables et des équipes parfois mobilisées « sept jours sur sept » voire « 24 heures sur 24 ». Le décor, lui, ne change pas: celui d’un service du quotidien, discret mais indispensable, où l’on demande toujours plus vite, toujours plus loin.

Cadences en hausse, salaires au point mort

Derrière cette grève, il y a aussi une mécanique sectorielle qui serre la vis. La CGT pointe « une augmentation des cadences, des mobilités contraintes », avec des changements de site imposés au cours d’une même journée, et dénonce un « management toxique » fait de « contraintes hiérarchiques » omniprésentes. Dans le même temps, le paysage s’est concentré autour de grands groupes, les sites se regroupent, les plateaux techniques se rationalisent, et l’Assurance maladie, principal financeur, pousse à la maîtrise des dépenses alors que les volumes retombent après le pic des tests Covid et que les tarifs des actes restent sous pression. Au bout de la chaîne, les rémunérations, elles, stagnent, « les salaires n’augmentent plus depuis des années » selon la syndicaliste, au point de voir apparaître des « travailleurs pauvres » dans des métiers pourtant réglementés… et c’est toute l’attractivité de la biologie médicale qui risque de s’effriter à bas bruit.