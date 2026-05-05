Met Gala 2026 : glamour sur le tapis rouge, contestation dans la rue

Le Met Gala a une nouvelle fois attiré les plus grandes célébrités de la planète à New York, entre extravagance vestimentaire et polémique sociale.

Parmi les invités remarqués figuraient Nicole Kidman, Doja Cat et Sam Smith, venus défiler sur le tapis rouge de cet événement incontournable de la mode. Organisé au profit du Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, le gala est réputé pour ses tenues spectaculaires et ses invités triés sur le volet.

Cette année, l’événement s’est toutefois déroulé dans une ambiance particulière. À l’extérieur, des manifestants ont pris pour cible Jeff Bezos, principal sponsor du gala avec son épouse Lauren Sanchez Bezos. Le couple, qui aurait contribué à hauteur de plusieurs millions de dollars, a été nommé président d’honneur de la soirée.

Des protestataires ont dénoncé les inégalités de richesse et les conditions de travail associées à l’empire Amazon, brandissant des slogans tels que « taxons les riches » ou « tapis rouge de la résistance ». Certains appels au boycott avaient également émergé en amont de l’événement.

Malgré ces tensions, le gala a conservé son statut d’événement phare. D’autres stars comme Rihanna, Beyoncé, Venus Williams ou encore Kim Kardashian étaient attendues.

Avec des billets atteignant les 100 000 dollars, le Met Gala reste l’un des événements les plus exclusifs au monde, à la croisée de la mode, de la culture et des débats de société.