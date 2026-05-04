À Nanterre, un ostéopathe renvoyé devant la justice après des accusations d’agressions sexuelles

Ce lundi, au tribunal correctionnel de Nanterre, un ostéopathe de 35 ans exerçant à Courbevoie et Boulogne-Billancourt répond d’accusations d’agressions sexuelles sur deux patientes, dont une mineure de 14 ans au moment des faits. Le dossier, centré sur des consultations en 2024 et 2025, s’inscrit dans un contexte déjà lourd.

Une plainte déposée en 2021 avait été classée sans suite et une quatrième patiente a aussi livré un témoignage au cours de l’enquête, sans déposer plainte. Les magistrats ont retenu la qualification d’agressions sexuelles aggravées, la justice soupçonnant un abus de l’autorité liée à la fonction, ce moment où l’on confie son corps à un soignant et où l’on s’attend, simplement, à être soigné.

Dans l’intimité d’un cabinet, la frontière contestée

Au coeur du récit figure la consultation d’une adolescente venue pour des douleurs dorsales, puis retournée seule dans un cabinet proche de son collège, décrivant une « séance particulière » présentée comme un « nettoyage en profondeur », dans une pièce plongée dans l’obscurité, avant des gestes qu’elle dit avoir subis sous ses sous-vêtements; elle a porté plainte le jour même avec ses parents. Neuf mois plus tard, une patiente de 35 ans dénonce des faits similaires, relançant l’affaire.

L’avocate des deux victimes, Me Pauline Rongier, insiste sur la vulnérabilité d’une patiente en sous-vêtements et évoque un abus de confiance, tandis que le Collectif féministe contre le viol, annoncé à l’audience, s’est constitué partie civile. Le praticien, lui, conteste et parle d’une mauvaise interprétation de gestes professionnels, disant travailler aussi sur des dimensions « énergétique » et « émotionnelle »; reste désormais à la justice de dire où s’arrête le soin et où commence l’inacceptable, avec une audience qui pourrait peser au-delà de ce seul cabinet.