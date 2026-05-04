Bouygues annonce 8 500 recrutements en France en 2025, dont 6 700 en CDI

Dans un marché du travail où les entreprises jurent souvent qu’elles « cherchent » sans trouver, Bouygues arrive avec un chiffre qui claque. Le groupe prévoit 8 500 recrutements en France en 2025, dont 6 700 en CDI. Des postes annoncés dans toutes ses activités et pour des profils allant du CAP à la formation d’ingénieur, avec l’argument maison en toile de fond : Bouygues se présente comme le troisième employeur privé du pays.

Concrètement, la carte des embauches se veut nationale, pas concentrée sur deux métropoles et trois sièges sociaux. L’Île-de-France rafle 3 000 postes, logique vu le volume de projets et de maintenance. Derrière, Auvergne-Rhône-Alpes (1 130 recrutements), Nouvelle-Aquitaine (580) et Occitanie (550) suivent, puis Provence-Alpes-Côte d’Azur et Pays de la Loire (500 chacune), Hauts-de-France (490) et Grand Est (400). Une répartition qui ressemble à une tournée de France des besoins, avec ses régions locomotives et ses territoires à renforcer.

Sur le terrain, l’énergie et les chantiers tirent la demande

Dans les métiers visés, Bouygues met l’accent sur la transition énergétique et la décarbonation, des mots qui font sérieux mais qui, sur le terrain, se traduisent par des bras et des compétences. Techniciens de maintenance et d’installation, électriciens, conducteurs de travaux : des profils recherchés, souvent rares, toujours très sollicités. Le groupe dit aussi recruter dans la construction, le génie civil, les travaux publics, sans oublier le numérique et les réseaux, là où la tension sur les techniciens et ingénieurs ne retombe pas.

Un autre moteur est clairement assumé : l’intégration d’Equans, ex-filiale d’Engie rachetée en 2022, qui a élargi le périmètre et gonflé la machine. Bouygues rappelle que ses effectifs mondiaux sont passés d’environ 130 000 à 200 000 collaborateurs depuis cette acquisition. Et l’agenda de grands projets donne du grain à moudre, du Pont-Canal de la Somme aux Grandes serres de Pantin, jusqu’au Grand Paris Express, chantier tentaculaire qui réclame une armée de compétences, jour après jour.

À côté des recrutements, le groupe prévoit aussi d’accueillir 7 000 stagiaires et alternants, du Bac+2 au Bac+5, signe qu’il veut alimenter le tuyau de la formation au moment où l’industrie et le bâtiment se battent pour attirer. Le mouvement dépasse d’ailleurs les frontières : Bouygues annonce 10 000 embauches à l’international, surtout en Amérique du Nord et en Europe, avec 2 700 postes au Royaume-Uni et 1 250 en Suisse. Reste une réalité bien française, un peu moins élégante que les communiqués : annoncer des postes est une chose, réussir à les pourvoir en est une autre, et c’est souvent là que se joue la vraie bataille des mois à venir.