Boom industriel en Corée du Sud : la production atteint un sommet inédit depuis plus de quatre ans

L’activité manufacturière en Corée du Sud a enregistré en avril sa plus forte expansion depuis plus de quatre ans, portée par une demande soutenue dans le secteur des semi-conducteurs. Selon les données publiées par S&P Global, cette dynamique a permis d’accélérer à la fois la production industrielle et le volume des nouvelles commandes.

L’indice des directeurs d’achat (PMI) s’est établi à 53,6 en avril, contre 52,6 le mois précédent, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis février 2022. Un indice supérieur à 50 signale une expansion de l’activité, confirmant la solidité du secteur manufacturier sud-coréen.

Cette progression s’explique en grande partie par la vigueur persistante de la demande mondiale en semi-conducteurs, un pilier central de l’économie sud-coréenne. Les entreprises du secteur ont bénéficié d’un afflux de commandes, stimulant l’ensemble de la chaîne de production industrielle.

Cependant, cette croissance intervient dans un contexte international tendu. La guerre au Moyen-Orient continue de perturber les chaînes d’approvisionnement, notamment en matières premières, ce qui pourrait freiner à terme le rythme de production si les tensions persistent.

Malgré ces défis, les indicateurs actuels témoignent d’une résilience notable du secteur manufacturier sud-coréen, qui parvient à maintenir une trajectoire positive dans un environnement économique incertain.

Cette performance souligne le rôle clé des technologies avancées dans la croissance du pays, alors que la Corée du Sud reste fortement dépendante de ses exportations industrielles pour soutenir son économie.