Aéroport de Newark : un avion de United Airlines percute un lampadaire lors de l’atterrissage

Un avion de la compagnie United Airlines a heurté un lampadaire lors de sa descente finale vers l’aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey, dimanche, provoquant des dégâts matériels mais sans faire de blessés signalés. L’incident a impliqué le vol 169, en provenance de Venise, en Italie.

Selon l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, l’appareil a endommagé le poteau ainsi qu’un semi-remorque circulant sur une autoroute voisine au moment de l’impact. L’avion poursuivait sa trajectoire d’atterrissage lorsque l’accident s’est produit.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a précisé que le Boeing 767-400 a touché un lampadaire situé près de la New Jersey Turnpike aux alentours de 14 heures, heure locale. Malgré cet incident, l’appareil a pu se poser sans encombre à l’aéroport de Newark.

Les autorités n’ont pas immédiatement communiqué sur les causes précises de la collision, ni sur d’éventuelles conséquences opérationnelles pour le trafic aérien de l’aéroport, l’un des plus fréquentés de la région de New York.

L’événement souligne les risques liés à la proximité entre certaines infrastructures routières et les couloirs d’approche des avions dans les zones urbaines denses, où la marge d’erreur est particulièrement réduite.

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’incident et évaluer d’éventuelles mesures de sécurité supplémentaires afin d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise.