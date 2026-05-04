Washington sanctionne Joseph Kabila pour son soutien présumé aux rebelles du M23 en RDC

Les États-Unis ont annoncé jeudi des sanctions contre l’ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, l’accusant d’avoir apporté un soutien aux rebelles du M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda et actif dans l’est du pays. Cette décision marque un nouveau tournant dans les pressions internationales visant les acteurs impliqués dans le conflit congolais.

Selon le département du Trésor américain, Joseph Kabila aurait contribué à un soutien financier en faveur du M23, contribuant ainsi à alimenter l’instabilité dans la région. Ces accusations s’inscrivent dans une série de mesures visant à freiner les réseaux de financement et de soutien aux groupes armés opérant dans l’est de la République démocratique du Congo.

Le département d’État américain a également averti que toute personne cherchant à entraver le processus de paix en cours dans la région devra répondre de ses actes. Washington insiste sur la nécessité de stabiliser l’est du pays, théâtre de violences récurrentes impliquant de nombreux groupes armés.

Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est une figure centrale de la politique congolaise. Son influence reste importante, malgré son retrait officiel du pouvoir, ce qui rend ces sanctions particulièrement sensibles sur le plan politique interne.

La décision américaine intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l’est de la RDC, où les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 continuent de provoquer des déplacements massifs de populations et une crise humanitaire durable.

Ces sanctions illustrent la volonté de Washington de durcir sa position face aux acteurs accusés de soutenir ou d’alimenter les conflits dans la région des Grands Lacs, tout en appelant à un renforcement des efforts diplomatiques pour parvenir à une solution durable.