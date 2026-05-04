Elon Musk admet avoir puisé dans ChatGPT pour entraîner Grok, la « distillation » revient sur le banc des accusés

Cette fois, ce n’est pas une rumeur de plus dans la galaxie Musk. Lors de son témoignage dans la procédure qui l’oppose à OpenAI, le patron de xAI a reconnu avoir utilisé « partiellement » ChatGPT pour entraîner Grok, son agent conversationnel, selon Reuters. Elon Musk présente la manœuvre comme une « pratique standard » dans l’industrie, une phrase qui sonne presque comme un haussement d’épaules. Sauf qu’au pays de l’IA, chaque mot pèse lourd et chaque aveu rallume un vieux feu.

Derrière le terme un peu technique, la « distillation de connaissance » raconte une histoire simple: un modèle puissant sert de professeur, un modèle plus léger devient l’élève en apprenant à partir de ses réponses. Le secteur y voit un raccourci efficace pour réduire les coûts de calcul et déployer à grande échelle sans faire exploser la facture, surtout quand l’inférence devient un goulet d’étranglement. La méthode n’a rien de nouveau dans la recherche, mais quand elle s’exerce entre concurrents, elle ressemble vite à une zone grise, à mi-chemin entre inspiration et photocopie.

Quand l’IA copie l’IA, qui possède quoi ?

Quand l’IA copie l’IA, qui possède quoi ? Le sujet ne se limite pas à un duel d’ego entre milliardaires. Techniquement, entraîner un modèle sur les sorties d’un autre peut aussi reproduire ses erreurs, ses angles morts et ses biais, comme un élève qui retiendrait les tics de langage du professeur sans comprendre le fond. Économiquement, la question fâche: qui profite du travail coûteux en données, ingénierie et puissance de calcul fourni par l’autre. La frontière entre transfert de savoir et imitation d’un produit devient soudain très concrète.

Le terrain juridique, lui, est encore plus glissant. Les conditions d’utilisation interdisent souvent l’extraction automatisée et massive d’outputs, tandis que la concurrence et la propriété intellectuelle entrent dans la danse, chacun défendant son pré carré à coups d’avocats. Dans une course où OpenAI, xAI, Google, Meta ou Anthropic se disputent les données et la maîtrise des coûts, la distillation s’impose comme un outil tentant et un motif de contentieux. Et avec les exigences européennes de transparence et de traçabilité qui montent en puissance, la question n’est plus seulement « qui a copié », mais jusqu’où ce modèle d’entraînement restera toléré.