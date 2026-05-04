Météo : orages, fortes pluies et grêle pour ce début de semaine perturbé

Le début de semaine s’annonce instable sur une grande partie de la France sous l’influence d’une goutte froide atlantique qui favorise la remontée d’air humide et orageux. Des Pyrénées jusqu’à la Méditerranée en passant par les régions centrales, les pluies et les orages vont se généraliser au fil de la journée, avec un risque de fortes averses, de grêle et de rafales localement soutenues, surtout dans le sud-est.

Les régions proches de la Manche resteront plus épargnées, notamment la Bretagne où les éclaircies devraient dominer après la dissipation des nombreux brouillards matinaux. Cette dégradation permettra toutefois de faire baisser temporairement le risque pollinique et les allergies.

Les températures poursuivent leur recul après les fortes chaleurs des derniers jours. Malgré des matinées encore douces, les maximales redescendront généralement entre 17 et 19°C, sauf en Alsace où la douceur résistera encore avec jusqu’à 21°C à Strasbourg.