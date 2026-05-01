Météo du 1er mai : chaleur estivale, mais des orages vont gâcher la journée dans plusieurs régions

Ce vendredi 1er mai s’annonce globalement chaud et ensoleillé sur une grande partie de la France, avec une ambiance presque estivale dans l’est du pays. Les températures grimperont souvent entre 23 et 26°C sous un soleil généreux, notamment de la Normandie aux Alpes et sur une partie du pourtour méditerranéen.

Mais cette douceur favorise aussi le retour de l’instabilité. Dès l’après-midi, des averses orageuses éclateront entre les Pays de la Loire, le sud-ouest, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, avant de remonter vers la Normandie et la région Centre en soirée. Ces orages resteront localisés mais pourront provoquer de fortes pluies et quelques rafales.

Malgré ce risque orageux, le ressenti restera très doux pour la saison. Une situation qui confirme cette tendance printanière particulièrement chaude observée depuis plusieurs jours sur l’ensemble du pays.