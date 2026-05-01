Un juge américain bloque partiellement la suspension des demandes d’immigration décidée par Trump

Un juge fédéral américain a rejeté une tentative de l’administration de Donald Trump de suspendre certaines demandes d’immigration, estimant que ces mesures étaient contraires à la loi.

La décision vise des politiques mises en œuvre par les US Citizenship and Immigration Services (USCIS), notamment à l’encontre de ressortissants de pays concernés par des restrictions de voyage. Le juge a jugé ces dispositions illégales, portant un coup aux efforts de l’administration pour durcir les règles migratoires.

Une injonction préliminaire a été prononcée, empêchant l’application de ces mesures dans le cas de 22 plaignants. Toutefois, l’ampleur exacte de la décision reste à déterminer, notamment quant à son éventuelle extension à d’autres dossiers similaires.

Selon l’avocat des plaignants, cette décision est la première à examiner simultanément plusieurs politiques migratoires contestées, ce qui pourrait créer un précédent juridique important.

Cette affaire illustre les tensions persistantes entre l’exécutif américain et le pouvoir judiciaire sur la question de l’immigration, un sujet central du débat politique aux États-Unis.