La Casa Rosada rouvre ses portes aux journalistes après une semaine de restrictions

Le palais présidentiel argentin, la Casa Rosada, autorisera de nouveau l’accès aux journalistes accrédités à partir de lundi, après une suspension temporaire décidée par le gouvernement.

L’administration du président Javier Milei avait interdit l’entrée des médias le 23 avril, invoquant un incident d’« espionnage illégal ». Cette décision faisait suite à la diffusion par une chaîne de télévision locale d’images enregistrées à l’aide de lunettes intelligentes à l’intérieur du bâtiment.

Un porte-parole de la présidence a confirmé que les journalistes pourront désormais reprendre leur travail sur place, notamment pour couvrir les conférences de presse et les activités gouvernementales.

Cette fermeture inhabituelle avait suscité des interrogations sur la liberté de la presse et la transparence de l’exécutif, dans un pays où les relations entre le pouvoir et les médias sont régulièrement tendues.

La réouverture de la Casa Rosada marque ainsi un retour à la normale, même si l’épisode souligne les défis persistants liés à l’encadrement des nouvelles technologies et à leur utilisation dans les lieux institutionnels sensibles.