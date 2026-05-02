Aliments pour bébés empoisonnés : un suspect arrêté en Autriche dans une affaire d’extorsion inquiétante

La police autrichienne a annoncé samedi l’arrestation d’un homme de 39 ans dans le cadre d’une affaire d’empoisonnement de pots d’aliments pour bébés, une affaire qualifiée de tentative d’extorsion par le fabricant allemand concerné.

Selon les autorités, plusieurs pots de la marque HiPP ont été contaminés avec du poison pour rats. Cinq produits altérés ont été récupérés le mois dernier en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie avant d’être consommés, évitant ainsi un drame sanitaire. Un sixième pot, qui aurait été distribué en Autriche, reste toutefois introuvable.

L’arrestation a été confirmée par un porte-parole de la police du Land de Burgenland, dans l’est du pays, où l’un des produits contaminés avait été découvert. Les autorités ont précisé que peu d’informations seraient divulguées à ce stade afin de ne pas compromettre l’enquête en cours.

D’après des informations de la presse locale, le suspect aurait été interpellé dans le Land de Salzbourg, à proximité de la frontière allemande. Les circonstances exactes de son implication présumée n’ont pas été détaillées par les enquêteurs.

L’affaire serait liée à une tentative d’extorsion visant le fabricant HiPP. Selon le journal Die Presse, un courriel envoyé en mars aurait exigé le versement de 2 millions d’euros sous six jours. L’entreprise n’aurait toutefois pris connaissance du message que deux semaines après l’expiration de ce délai.

Cette affaire a suscité une vive inquiétude en Europe centrale, en raison des risques potentiels pour la santé publique. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’étendue de la menace et de retrouver le produit contaminé toujours manquant.