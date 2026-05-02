— Ligue 2 : Troyes champion, Saint-Étienne cale et Le Mans garde la main

Troyes n’a pas fait dans la dentelle. Dans un stade de l’Aube en habits de fête, l’ESTAC a balayé Laval (4-0) et s’est offert le titre de Ligue 2 avant la dernière journée, avec une partition sans bavure: Mille a lancé la soirée dès la 4e minute, Diawara a frappé deux fois et Adeline a complété le tableau. 67 points au compteur, une montée déjà acquise et maintenant le champagne du champion, le genre de soirée où tout paraît simple, même quand la saison a été longue.

Troyes fête, les Verts s’énervent

Troyes fête, les Verts s’énervent Derrière, la lutte pour l’accès direct a pris des airs de bras de fer crispé. Le Mans, qui pouvait valider sa montée en Ligue 1, a poussé contre Reims mais a dû se contenter d’un nul (1-1), suffisant pour rester deuxième (59 points) et conserver son destin entre ses mains, avec deux longueurs d’avance sur Saint-Étienne et le Red Star. À Rodez, l’ASSE a encore dérapé (2-1), troisième défaite d’affilée au pire moment, et la fin de match a été électrique avec des échanges tendus entre joueurs, staff et supporters. Cardona a mis des mots sur la scène, sans détour: «Les supporters ne sont pas contents et ont raison mais on va continuer à tout donner même s’il faut jouer les play-offs».

Le sprint final, lui, promet de grincer. Saint-Étienne reste troisième mais voit le Red Star revenir à hauteur (57 points) après son succès à Amiens (3-1), pendant que Rodez s’accroche à la cinquième place (55) et que Reims, sixième (53), reste dans le rétroviseur. En bas, Amiens est condamné, Bastia respire encore après sa victoire à Guingamp (1-0) et Laval tremble, barragiste sous la menace corse. La dernière journée s’annonce comme une soirée de lames fines, entre rêves de montée, nerfs à vif et calculs au millimètre.