Soulagement en Italie : les quatre cas suspects de hantavirus finalement écartés

Les autorités sanitaires italiennes ont annoncé mercredi que les quatre personnes placées en quarantaine pour une suspicion d’infection à l’hantavirus avaient toutes été testées négatives. Cette annonce intervient alors que plusieurs pays européens renforcent leur vigilance face à l’apparition récente de cas liés au virus.

Le ministère italien de la Santé a indiqué que les analyses réalisées dans des hôpitaux de Rome et de Milan n’avaient révélé aucune contamination chez les personnes surveillées. Les autorités ont ajouté que le risque lié au virus restait « très faible » en Europe et donc également en Italie.

Parmi les personnes testées figurait une touriste argentine hospitalisée en Sicile pour une pneumonie après avoir voyagé depuis Buenos Aires via Rome. Les médecins avaient décidé de procéder à des examens en raison de son passage récent dans une zone considérée comme endémique pour le hantavirus.

Un homme originaire de Calabre avait également été placé en isolement volontaire après avoir brièvement été en contact, à bord d’un avion le 25 avril, avec une ressortissante néerlandaise décédée plus tard des suites du virus. Un touriste britannique et sa compagne avaient eux aussi été pris en charge après avoir voyagé sur un autre vol avec cette même passagère.

L’Organisation mondiale de la santé rappelle que l’hantavirus est principalement transmis par les rongeurs. Dans de rares cas, une transmission entre humains peut toutefois survenir. Les symptômes ressemblent généralement à ceux de la grippe, avec de la fièvre, des douleurs musculaires et des difficultés respiratoires.

Cette série de tests négatifs apporte un certain soulagement aux autorités sanitaires italiennes et européennes, déjà mobilisées face aux inquiétudes suscitées par l’apparition récente de plusieurs cas en Europe. Les responsables de santé continuent néanmoins de surveiller attentivement la situation afin d’éviter toute propagation du virus.