Minelli annonce fermer définitivement le 30 mai

L’enseigne française Minelli s’apprête à tirer définitivement le rideau à la fin du mois. Placée en redressement judiciaire depuis plusieurs semaines, la marque n’a pas réussi à convaincre de repreneur capable d’assurer la continuité de son réseau commercial. Les boutiques encore ouvertes fermeront leurs portes le 30 mai, marquant la disparition d’un nom installé depuis des décennies dans les centres-villes et galeries commerciales françaises.

Les différentes offres déposées ces derniers jours n’ont pas permis d’envisager une reprise globale de l’activité. Selon les premiers éléments connus, plusieurs candidats se seraient limités à quelques points de vente isolés ou à l’exploitation de la marque, sans engagement massif sur les emplois ni sur le maintien de l’ensemble du réseau.

Une nouvelle secousse dans les commerces physiques

Cette disparition illustre les difficultés persistantes du secteur de l’habillement et de la chaussure, confronté à la baisse de fréquentation des magasins physiques, à la montée du commerce en ligne et à une consommation devenue plus prudente. Comme d’autres enseignes avant elle, Minelli n’a pas résisté à la combinaison de coûts élevés, d’une concurrence accrue et d’un marché fragilisé depuis plusieurs années.

L’annonce suscite une forte émotion parmi les salariés et les clients fidèles de la marque, longtemps associée à une offre milieu de gamme accessible. Pour de nombreux employés, la fermeture des magasins met fin à une histoire professionnelle parfois construite sur plusieurs décennies, dans un paysage commercial français déjà marqué par une série de faillites et de restructurations.