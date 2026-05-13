Entrevue ÉCONOMIE Entreprises

Alstom prépare un plan de redressement industriel pour 2027

13 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le constructeur ferroviaire peine à améliorer sa rentabilité malgré un carnet de commandes record. Premières mesures déjà engagées.

Alstom prépare un plan de redressement industriel pour 2027
Alstom prépare un plan de redressement industriel pour 2027

Alstom traverse une période paradoxale. Malgré un carnet de commandes historiquement élevé, le géant français du ferroviaire ne parvient pas à redresser sa rentabilité. Le groupe souffre de difficultés persistantes dans l’exécution industrielle de ses projets, un problème qui pèse lourdement sur ses résultats financiers. Face à cette situation, la direction a décidé d’agir.

Premières mesures déjà lancées

Des premières mesures correctives ont déjà été lancées pour améliorer les processus de production et la gestion des chantiers. Ces initiatives visent à réduire les retards et à mieux maîtriser les coûts sur les différents sites du constructeur. Elles constituent une première étape avant un plan d’action plus ambitieux.

Un plan complet attendu en 2027

Le groupe a annoncé la présentation d’un plan de redressement industriel complet au début de l’année 2027. Ce programme devra permettre à Alstom de transformer son imposant carnet de commandes en profits concrets. L’enjeu est de taille pour le fleuron français, qui doit prouver sa capacité à exécuter ses contrats de manière rentable dans un secteur hautement concurrentiel.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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