Alstom prépare un plan de redressement industriel pour 2027

Alstom traverse une période paradoxale. Malgré un carnet de commandes historiquement élevé, le géant français du ferroviaire ne parvient pas à redresser sa rentabilité. Le groupe souffre de difficultés persistantes dans l’exécution industrielle de ses projets, un problème qui pèse lourdement sur ses résultats financiers. Face à cette situation, la direction a décidé d’agir.
Premières mesures déjà lancées
Des premières mesures correctives ont déjà été lancées pour améliorer les processus de production et la gestion des chantiers. Ces initiatives visent à réduire les retards et à mieux maîtriser les coûts sur les différents sites du constructeur. Elles constituent une première étape avant un plan d’action plus ambitieux.
Un plan complet attendu en 2027
Le groupe a annoncé la présentation d’un plan de redressement industriel complet au début de l’année 2027. Ce programme devra permettre à Alstom de transformer son imposant carnet de commandes en profits concrets. L’enjeu est de taille pour le fleuron français, qui doit prouver sa capacité à exécuter ses contrats de manière rentable dans un secteur hautement concurrentiel.
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