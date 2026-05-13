Nigeria : un ancien ministre condamné à 75 ans de prison dans une affaire géante de corruption

Un tribunal du Nigeria a condamné mercredi l’ancien ministre de l’Énergie Saleh Mamman à 75 ans de prison pour blanchiment d’argent, dans l’une des plus importantes affaires de corruption visant un haut responsable du pays ces dernières années.

La décision a été rendue par le juge James Omotosho de la Haute Cour fédérale d’Abuja, après que Saleh Mamman a été reconnu coupable des douze chefs d’accusation retenus contre lui. L’information a été confirmée par la Commission des crimes économiques et financiers, l’agence anticorruption nigériane.

Selon les procureurs, l’ancien ministre aurait blanchi environ 33,8 milliards de nairas, soit près de 25 millions de dollars, via plusieurs sociétés privées. Les fonds proviendraient d’activités illégales liées à des projets hydroélectriques financés par l’État, notamment les centrales de Mambilla et de Zungeru.

Saleh Mamman, qui avait occupé le poste de ministre de l’Énergie en 2019, a été condamné par contumace. Le tribunal a ordonné aux services de sécurité nigérians et internationaux de le retrouver et de le remettre aux autorités pénitentiaires afin qu’il purge sa peine.

Cette condamnation est considérée comme rare dans un pays souvent confronté à des accusations de corruption au sein des élites politiques et administratives. Les affaires impliquant de hauts responsables aboutissent rarement à des peines aussi lourdes.

L’affaire pourrait renforcer la pression sur les autorités nigérianes pour intensifier la lutte contre la corruption, un enjeu majeur dans la première économie d’Afrique, où les scandales liés à la gestion des fonds publics restent régulièrement au cœur du débat politique.